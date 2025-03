Schianto nella notte a Rovereto: fuori strada con la Mini, muore 43enne

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tragedia ieri sera a Rovereto di Novi di Modena. Poco prima di mezzanotte un uomo di 43 anni, mentre procedeva alla guida della sua Mini lungo via Chiesa Sud, all'altezza di una semicurva al civico 152 è uscito di strada ribaltandosi nel fosso a lato della carreggiata. Non risultano coinvolti altri veicoli. Il conducente è morto sul colpo, i sanitari giunti con ambulanza ed elisoccorso da Bologna non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto la polizia locale e i Vigili del Fuoco.