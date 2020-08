San Felice: due nuovi assessori nella giunta Goldoni

Novità nella Giunta comunale di San Felice sul Panaro. Gian Paolo Cirelli, 70 anni, dirigente d’azienda in pensione, è il nuovo assessore con delega a Bilancio, Sviluppo Economico e Commercio del Comune di San Felice sul Panaro. Cirelli prende il posto di Franco Marchetti che si era dimesso lo scorso 6 agosto per motivi personali.

Invece Antonella Ferrari, 40 anni, docente, è il nuovo assessore a Scuola, Politiche Giovanili, Cultura e Libere Forme Associative e Politiche di Promozione del Territorio. Ferrari succede a Simonetta Calzolari che ha rassegnato le dimissioni per motivi personali lo scorso 26 agosto. L’Amministrazione comunale ringrazia Marchetti e Calzolari per l’ottimo lavoro svolto e rivolge un caloroso in bocca al lupo a Cirelli e Ferrari per il nuovo incarico.