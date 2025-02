Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Visite agonistiche in affanno in tutta la Regione Emilia-Romagna con lunghe liste d'attesa, in particolare nei territori della provincia di Modena e della Romagna. A chiamare in causa la nuova Giunta regionale e in particolare l'assessore alla Sanità Massimo Fabi è il gruppo 'Civici con De Pascale'. Le visite mediche sportive 'si concentrano in un periodo limitato, da settembre a marzo della stagione sportiva', rileva l'interrogazione presentata dal consigliere Vincenzo Paldino. In questi mesi 'si riscontrano un elevato numero di prenotazioni perché a inizio campionato le società sportive richiedono i certificati di idoneità sportiva agonistica, anche se si potrebbero fare in un altro momento dato che hanno validità annuale e che per alcuni sport sono validi persino fino due anni'. Occorrerebbe dunque 'sollecitare, anche in sinergia con le federazioni e gli enti di promozione, le società e le associazioni sportive a non focalizzare le richieste di idoneità sportiva in un solo periodo dell'anno'. Conclude Paldino: 'Parliamo di un tema estremamente importante, specialmente in una Regione che si è dotata di una legge ad hoc per contrastare l'abbandono sportivo dei giovani. E' fondamentale mettere i ragazzi nelle condizioni di praticare lo sport preferito per combattere il rischio di farli disaffezionare alla pratica agonistica. Siamo certi che l'assessore alle Politiche per la Salute Massimo Fabi darà la giusta rilevanza alla problematica per migliorare la situazione delle liste d'attesa'.