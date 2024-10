Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Allo stesso si pone a guidare una regione che sul fronte della sanità primeggia ancora a livello nazionale, ma che per stessa ammissione del Partito Democratico e del governo uscente necessità di una svolta altrettanto radicale per mantenere standard qualitativi alti ma soprattutto per risolvere quelle criticità (a partire dai tempi di attesa e al tema del personale), che sta spostando il baricentro della sanità stessa verso il privato, rendendola sempre meno pubblica e sempre meno universalistica.



Come è possibile sposare, su questi temi, la continuità politica e di governo con l'esigenza di una svolta radicale?





'Se è vero che la sanità è sotto finanziata da quindici anni e il governo Meloni c'è solo da due, possiamo comunque dire che il Governo Meloni in due anni ha peggiorato ulteriormente la situazione, afferma De Pascale - mentre per quanto riguarda il dissesto idrogeologico serve una svolta radicale. Bisogna parlare chiaro e dire ai cittadini che cosa si intende fare il giorno dopo avere vinto le elezioni. Che sia io o Ugolini. Bisogna dire chi deve fare il commissario. Se Figliuolo o il presidente della regione che uscirà dalle urne. Io credo lo debba fare il presidente della Regione. Ho posto questa domanda da subito ma né il governo né la candidata Ugolini è giunta risposta'