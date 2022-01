Sara Cunial inaugura presidio davanti a Montecitorio contro Green Pass

'Da oggi, martedì 11 gennaio, sarò davanti a Montecitorio, in veste di portavoce eletto ma escluso dalle aule parlamentari, insieme a tutti coloro che in questi tempi bui per la democrazia hanno scelto di restare fedeli alla Costituzione e al nostro Paese, coerenti con la nostra memoria e identità'. A parlare è la deputata Sarà Cunial da sempre in prima linea sul fronte del no al green pass.'Questo è un appello rivolto a tutti i cittadini liberi, ai professionisti, giuristi, sanitari, genitori e figli, professori, insegnanti e studenti, rappresentanti di movimenti di resistenza e rinascita. Ci vediamo davanti al parlamento italiano. A chiunque stia vivendo la tragicità di quanto sta avvenendo e l’urgenza di alzare la testa, dico: questo è il tuo posto - continua la Cunial -.