Sbarchi in aumento ma minori non accompagnati in calo

Nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 2 agosto 2025, l’Italia ha registrato un incremento degli sbarchi di migranti: 36.557 arrivi, in crescita rispetto ai 33.781 dello stesso periodo del 2024, ma ancora lontani dai 89.165 del 2023. In controtendenza, il numero di minori stranieri non accompagnati (MSNA) è diminuito: 6.453 nel 2025, contro 8.752 nel 2024 e 18.820 nel 2023, segnalando una flessione significativa, soprattutto in relazione alle difficoltà e alle criticità nell'accoglienza.Al 31 marzo 2025 (ultimo dato ufficiale a livello regionale), in Emilia-Romagna risultavano presenti 1.362 Minori stranieri non accompagnati, pari all’8,82% del totale nazionale. Bologna accoglie la quota più alta (33,11%), seguita da Ravenna (9,99%), Modena (9,25% per circa 126 unità), Forlì-Cesena (9,3%). Il calo rispetto ai picchi del biennio 2022–2023 è evidente, ma non sufficiente a risolvere le problematiche legate alla gestione e alla sicurezza.Modena, pur riavviandosi vero i parametri per così dire 'fisiologici' di capienza dell'accoglienza (100–120 posti), resta al centro di gravi episodi che hanno messo in discussione, e al centro del dibattito politico, l’efficacia del sistema di accoglienza.Il 31 marzo 2023, il 16enne Mohammad Arham, ospite di una struttura modenese, è stato ucciso al Parco Novi Sad da altri giovani stranieri.Più recentemente, nella mattina del 15 aprile 2025, una donna di 65 anni è stata violentata e quasi uccisa a Magreta da un MSNA tunisino, ospite della comunità “Orione 80”Questi episodi si sommano a frequenti segnalazioni di minori coinvolti in spaccio, anche notturno, danneggiamenti, risse e reati predatori, alimentando un clima di insicurezza e tensione sociale.Circa metà dei MSNA è accolta nei progetti SAI, l’altra metà in comunità educative. Il 77% possiede un permesso di soggiorno per minore età, l’8% beneficia di protezione internazionale. Le principali registrate sul piano nazionale, sono Ucraina, Tunisia, Egitto e Gambia, con una presenza inferiore di egiziani e gambiani rispetto alla media nazionale.