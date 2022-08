Schlein candidata col Pd: 'La destra schiaccia democrazia e diritti'

'La destra può essere pericolosa. Hanno sempre dimostrato di ritenere che la Costituzione ponesse troppi fastidiosi ostacoli all'uomo solo al comando. Al contrario i suoi pesi e contrappesi sono fondamentali a tutela della democrazia. Del resto i loro modelli sono quelli autoritari di Trump, che fomenta l'assalto al Congresso, di Putin che invade Paesi e punisce il dissenso o di Orban che vuole razze pure: non c'è da stupirsi che qui abbiano un disegno che schiaccia democrazia e diritti. Tra l'altro Giorgia Meloni si tiene stretta la fiamma e non dice se ci saranno nostalgici nelle sue liste'. A usare questi termini in una intervista a La Repubblica è la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein, oggi candidata nelle liste Pd.'La flat tax è il massimo dell'ingiustzia, della diseguaglianza e della presa in giro, perché l'idea di abbassare le tasse ai ricchi la pagano i poveri. È un'idea che fa mancare i servizi a quelli che per curarsi non possono prendersi un piano del San Raffaele. Per noi la tassazione deve essere progressiva, come da Costituzione. Ma il nostro programma dà una visione complessiva dei bisogni del Paese. Per noi è importante investire nell'istruzione, sulla sanità pubblica , sulla salute mentale, sul sostegno alla non autosufficienza. Nel programma c'è il congedo pienamente paritario per ridurre i divari di genere, il matrimonio egualitario e ddl Zan' - afferma Schlein.