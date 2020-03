Scuole chiuse al 15 marzo, il Ministro: 'Ufficiale nel pomeriggio'

Come lo scorso fine settimana, l'ufficialità, slittata di poche ore, cambierà poco rispetto alla notizia che si aspettava. E che è arrivata. Quella emersa dalla riunione tra del Premier Conte ed i ministri e dalla quale è scaturita la decisione di prolungare di una ulteriore settimana, fino al 15 marzo, la chiusura delle scuole per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Decisione subito pubblicata da agenzie di stampa ed organi di informazione. Decisione che però assumerà i crismi dell'ufficialità soltanto tra poche ore.ll ministro dell'Istruzione, parlando con i cronisti a Palazzo Chigi nel momento in cui la decisione assunta da Conte era già stata pubblicata e divulgata dagli organi di informazione, ha affermato di aver chiesto un ulteriore approfondimento al comitato tecnico-scientifico. 'La decisione ufficiale - ha affermato - arriverà nelle prossime ore'.