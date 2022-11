'Se l'Ausl vuole che il punto nascita non chiuda, lo metta nero si bia

'La nota stampa di ieri in cui l'Ausl garantisce che 'il punto nascite di Mirandola non chiuderà' va supportato con i fatti. Agli atti c'e il Comitato Nascite di cui e' membro la dott.ssa Silvana Borsari già direttrice sanitaria Ausl Modena che ha scritto: 'il 31.12.2022 Mirandola va chiuso'.Nella nota al ministero, inoltre, la Direzione Sanitaria ha scritto nelle premesse della medesima che ha elaborato uno studio per concedere la deroga a Mirandola che insiste sul cratere sismico. Peccato che da fine anno, l'emergenza terremoto 'finisca' e Mirandola torni ad essere un semplice comune. Quindi anche per l'Ausl va mantenuto sebbene non venga rinnovato lo stato di calamità?' I Consiglieri di Forza Italia provinciale e in Unione dei Comuni Area Nord Platis e Neri incalzano l'Ausl sulla richiesta di deroga all'apertura del punto nascita dell'ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola.

Il caso, lo ricordiamo, nato dalla pubblicazione della richiesta di deroga che la Regione ha inviato al Ministero, corredata dal piano dell'Ausl, per chiedere che il punto nascita di Mirandola, rimasto aperto in deroga dal 2017 a seguito dell'emergenza sisma, continui a rimanere attivo. Una richiesta, quella della Regione al Ministero, che deve essere corredata da una valutazione della commissione tecnica consultiva regionale che deve esprimere un parere rispetto alla sostenibilità economica e alle criticità dei singoli punti nascita. Ed il parere espresso per Mirandola è stato negativo. Sia per carenza di personale sia per numero ancora ben al sotto dei 500 parti l'anno.In realtà per i Consiglieri azzurri la bassa 'avrebbe 600 partorienti all'anno e quindi se la Direzione fosse capace di garantire alle gestanti il servizio a Mirandola nessuno si sposterebbe. Inoltre l'Ausl in questi anni ha disperso il personale che storicamente lavorava a Mirandola creando uno scollamento forte tra professionisti e punto nascite. Cosa che la Direzione di Ferrara, ad esempio, è riuscita a garantire nel piccolo ospedale di Cento i cui medici ed ostetriche sono da 5 anni gli stessi'Da qui la conclusione e la richiesta: 'Se è vero quanto riportato nel comunicato stampa di ieri perché non l'hanno scritto nel parere ministeriale? Perché non hanno sconfessato il parere del Comitato Nascite?Forza Italia chiede pertanto di riaprire la richiesta di deroga inviata al ministero integrando in modo costruttivo e completo la richiesta di mantenere il punto nascite del Santa Maria Bianca'