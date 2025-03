Sei la mia città: è la mobilità sostenibile il tema più caro ai modenesi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I risultati del percorso partecipativo sono stati presentati domenica 23 marzo in un incontro pubblico all’Auditorium Beccaria, con la partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione, tecnici dell’Ufficio di Piano e facilitatori del processo.



Oltre la metà delle indicazioni progettuali emerse potranno essere prese in considerazione dagli imprenditori che parteciperanno al prossimo Avviso pubblico per la rigenerazione urbana. Altre potranno essere realizzate direttamente dall'Amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili.

Alcuni interventi sono già previsti nel Piano investimenti 2025, tra cui un nuovo tratto ciclabile in strada Sant’Anna, la riqualificazione del parco Amendola e l’attuazione di zone quiete davanti a diverse scuole.



Il tema più sentito dai cittadini è la mobilità lenta e sostenibile, che rappresenta il 35% delle indicazioni progettuali. Le proposte riguardano camminabilità, ciclabilità, pedonalizzazione e gestione della sosta, con un focus su connessioni sicure tra quartieri e miglioramento degli ingressi scolastici.

Segue l’attenzione all’adattamento climatico e al verde urbano, con richieste di incremento delle alberature, creazione di foreste urbane e miglior gestione delle piogge intense.Altri temi affrontati riguardano la valorizzazione dello spazio pubblico, la creazione di luoghi di aggregazione e servizi per i quartieri, la partecipazione civica e la riqualificazione di aree ed edifici . Alcune proposte richiedono politiche intersettoriali e percorsi di coprogettazione con l'Amministrazione.Il percorso 'Sei la mia città' ha dimostrato la volontà dei cittadini di contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita a Modena, fornendo idee e indicazioni che saranno ora oggetto di valutazione e implementazione.