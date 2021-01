Polemica nel finale. La Presidente del Senato Casellati dichiara chiusa la votazione, dopo la seconda 'chiama', ma dopo un istante viene dichiarato il voto di un senatore che durante la chiama non si era palesato. Scatta la protesta. Diversi senatori si dirigono sotto il banco della presidenza, facendo scattare il richiamo della presidente che invita ad allontanarsi. La presidente chiede il consulto dei senatori segretari per la decisione, chiedendo di rivedere il video della registrazione.Applauso al Si dichiarato della senatrice Liliana Segre. Confermati i dubbi sulle defezione di due senatori di Forza Italia (Rossi e Causin), che hanno votato si. Per contro è arrivato il No dei senatori Pentastellati Drago e Giarrusso