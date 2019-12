Si Cobas in piazza contro Italpizza: 'Ritorsioni contro lavoratori'

Non ci facciamo intimidire: risponderemo determinati e compatti contro le ritorsioni poliziesche. Sabato 14 dicembre saremo in piazza XX Settembre a Modena dalle 15.30 alle 19, con banchetti, musica e tisane calde'.Lo annuncia il sindacato di base Si Cobas a Modena, tornando ad attaccare Italpizza. 'Continua ad acquistare aziende in giro per l'Italia, ma piange miseria quando si tratta di applicare il giusto contratto ai suoi lavoratori o garantire il loro Tfr', scrive il sindacato di base annunciando il presidio di sabato. Citando in particolare alcuni vertici delle coop che lavorano con Italpizza spa, aggiunge in una nota il sindacato: 'Abbiamo scoperto una manovra sporca nata dentro Italpizza per infangare il sindacato, con lettere contenenti false accuse e dichiarazioni estorte ad alcuni lavoratori, che hanno poi ritirato tutto. Per tutelarci ne abbiamo denunciato gli autori ai Carabinieri'