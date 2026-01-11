Si rompe un rampone durante ascensione, soccorso alpinista a Corno alle Scale

Gli si è rotto un rampone e, per questo, è rimasto bloccato in una zona impervia, impossibilitato a proseguire l'ascesa o a rientrare in sicurezza in autonomia. Protagonista della vicenda, intorno alle 10 20 di questa mattina, un alpinista bloccato a Balzi dell'Ora sul Corno alle Scale - nel Bolognese - a 1900 metri di quota.

L'uomo è stato raggiunto da un 'elicottero dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo di Bologna.

L'equipaggio, una volta individuato l'alpinista, lo ha recuperato tramite l'utilizzo del verricello: incolume è stato poi trasportato in una zona sicura.

Gli uomini del Saer, il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia-Romagna, sono invece intervenuti nei pressi del lago Calamone alle pendici del monte Ventasso, nel Reggiano,per soccorrere un escursionista 50enne che, a seguito di una caduta sulla neve, si é procurato una sospetta frattura alla caviglia.

L'uomo - che era in compagnia di amici - è stato raggiunto dai soccorritori: immobilizzato l'arto e posizionato su una barella da recupero Sked, il 50enne è stato portato ad un vicino parcheggio dove lo attendevano i sanitari dell'ambulanza di Busna cui è stato affidato.