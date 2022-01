Si sveglia anche Bassetti: 'Green pass, strumento di odio sociale'

'Se in primavera raggiungeremo il 95% di protezione' contro il covid 'tra vaccinati e immuni, è il momento di rivedere la strategia e l'impianto del Green pass. Con il 95% di protezione nella popolazione, che senso ha continuare a chiedere il Green pass? E' servito per far vaccinare le persone, ma così diventa purtroppo uno strumento di odio sociale'. A parlare è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite del programma 'Il mio medico' su Tv2000. E per la prima volta anche il virologo attacca frontalmente l'orrore rappresentato dal green pass. 'Le misure - ha precisato - devono essere sostenute fino a quando hanno un senso sanitario. Quando hanno un senso di divisione sociale vale la pena ripensarle'.