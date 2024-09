'Sicurezza idraulica: basta interventi tampone'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sia per la Romagna colpita due volta duramente in poco pià di un anno e per il territorio modenese, colpito, seppur in misura più circoscritta, la provincia di Modena, negli ultimi dieci anni bisogna cambiare radicalmente le priorità. E' chiaro che la situazione meteoclimatica impone un cambio di passo radicale nei processi e nei progetti.

Oltre alle casse di espansione, per la realizzazione di un piano invasi, capace di limitare, a monte, le portate di piena, e da utilizzare nei periodi di siccità. Progetti che fanno parte di un elenco di punti di programma che il Movimento 5 Stelle pone coerentemente da anni in Emilia Romagna e che auspichiamo possano presto tradursi in azioni concrete al governo della Regione'.



'Oltre ai citati investimenti in infrastrutture - prosegue Barbara Moretti - è per noi fondamentale lo sviluppo di sistemi avanzati di monitoraggio per prevedere eventi meteorologici estremi e ridurre il rischio, il recupero e la tutela degli ecosistemi naturali, come foreste e zone umide, per migliorare la resilienza del territorio, un piano di manutenzione costante delle infrastrutture esistenti e del reticolo idraulico minore. Inoltre, elemento che pone un ribaltamento sociale di prospettiva, il coinvolgimento della comunità, soprattutto di chi vive e lavora nelle aree potenzialmente a rischio, riguardanti la gestione del territorio. Riavvicinando le istituzioni e gli enti alle persone. La sicurezza del territorio non può continuare ad essere vista come cosa altra da noi, altro dai cittadini, in mano solo al piano politico e tecnico di enti che spesso non dialogano tra di loro, e tanto più con il territorio. Perché la sicurezza e l'emergenza - conclude l'ex consigliere comunale del Movimento - così come la percezione di entrambi, devono essere elementi comuni, da condividere non solo per il diritto di vivere in un territorio sicuro ma anche come dovere e responsabilità di ognuno di noi'.