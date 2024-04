Sicurezza, vertice tra Negrini e Butelli del Siulp

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Una delle questioni più importanti riguarda la povertà abitativa, che colpisce non solo le Forze di Polizia ma molte categorie di lavoratori, in particolare quello delle helping profession: la richiesta del Siulp, come già evidenziato nel recente passato nella collaborazione con Confcommercio, è quello di individuare strumenti per garantire proprietari, mediatori e costruttori. A tal proposito, per sbloccare almeno in parte le circa 12.000 abitazioni vuote nel solo comune di Modena, sono state evidenziate le tutele da potenziare in caso di locatario moroso, le agevolazioni IRPEF insufficienti e le aliquote IMU che andrebbero abbattute in misura maggiore a quanto previsto nel caso in cui siano stipulati contratti concordati' - fa sapere Roberto Butelli della segretaria provinciale del Siulp.

'Si è discusso anche dell’asilo nido presente presso la Questura di Modena che è al momento a gestione comunale, ma che interessa sempre più poliziotti ed appartenenti alle Forze dell’Ordine per via del notevole ringiovanimento cui sono sottoposte le varie Forze di Polizia: anche in questo caso, una maggiore attenzione potrebbe forse garantire un turn over più contenuto che, come già detto, costituisce un tasto dolente nella sicurezza - continua Butelli -. Un passaggio è stato fatto anche sul ruolo del Comune, per quanto riguarda la gestione della residenza (concessione, controlli...), ma anche sul prezioso ruolo della Polizia Locale che, nell’ambito della sicurezza urbana, può svolgere una funzione importante e sicuramente apprezzabile non solo dalla cittadinanza, ma anche dalle forze dell’ordine'.