Sileri: 'Bello vedere ragazzi in fila per vaccino come per i concerti'

'E' bellissimo vedere file di ragazzi come quelle fuori da un concerto ma che invece vanno a vaccinarsi contro il Covid. Speriamo che questa adesione continui pure nelle prossime settimane. Con la richiesta diModerna all'Ema per il vaccino nella fascia 12 -18 anni significa avere un'arma in piu' per quasi due milioni di adolescenti. La protezione è praticamente pari al 100% ed è molto importantela vaccinazione dei ragazzi, tenuto conto che ci sono degli studi che mostrano come anche gli adolescenti colpiti dal Covid finiscano in ospedale. E i ricoveri sono 3-4 volte di più rispetto a quelli dovuti all'influenza stagionale. Inoltre vaccinare la popolazione più giovane significa limitare quel serbatoio virale che puo' generare le mutazioni'. A parlare è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenendo nel programma In Vivavoce su Rai Radio1. 'Pensiamo che tra la fine di giugno e la prima parte di luglio tutte le regioni apriranno la campagna vaccinale per i giovanissimi'.