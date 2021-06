Siulp: 'Migranti, se Bargi è a conoscenza di illeciti deve denunciare'

'Siamo rimasti assai perplessi leggendo le notizie stampa accreditate la consigliere regionale Bargi della Lega, il quale denuncia “punti oscuri” nelle modalità di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno in Emilia-Romagna ed a Modena in particolare. Facendo inoltre azzardati paragoni con procedimenti giudiziari in corso, ma non ancora definiti, in altra provincia Emiliana, invocando, addirittura la necessità di “chiarimenti non solo sui criteri e numeri dei permessi rilasciati, ma anche sul personale in servizio che si occupa del loro iter e sui controlli effettuati sulle dichiarazioni fornite dai richiedenti” nella questura di Modena'. Ad intervenire in questi termini sulle parole del consigliere regionale Lega Stefano Bargi ( qui l'articolo ) è la segreteria provinciale del sindacato di polizia Siulp.'Ricordiamo al consigliere Bargi che nel diritto e nella procedura penale, la presunzione di non colpevolezza è il principio secondo cui un imputato è innocente fino a prova contraria. In particolare, l'art. 27, co. 2, della Costituzione afferma che «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Forse sarebbe doveroso che il medesimo, che sembra ipotizzare procedure e comportamenti irregolari, fornisse notizie direttamente all’autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza, anziché rilasciare inquietanti interviste ai media che, se non provate, sfiorano l’illecito penale. Peraltro, i dati enunciati sono confusi, poiché i 92.985 stranieri rilevati da ISTAT sono inerenti a persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale nella provincia di Modena, quindi comunitari ed extracomunitari conteggiati insieme. Infatti, per la legge in vigore, si intendono “stranieri” solamente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, e non anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea - continua il Siulp -. Lasciamo quindi a Bargi il compito ed il divertimento, pallottoliere alla mano, di estrapolare dai 92.985 cittadini “stranieri” i comunitari, nazione per nazione, al fine di avere il dato esatto dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti nella provincia di Modena, per i quali la Polizia di Stato ha svolto attività di controllo, verifica e rilascio o rinnovo di permesso: per i comunitari nulla è dovuto. È un dato di fatto che la provincia di Modena abbia una percentuale di presenza di cittadini stranieri seconda solo a quella di Bologna e, di conseguenza, sul personale dell’Ufficio Immigrazione grava un carico di lavoro più alto delle altre provincie: noi del Siulp lo diciamo da anni'.'Se ci sono tanti “stranieri” non dipende certo dal personale dell’ufficio Immigrazione, ma dalle condizioni economiche, sociali, lavorative e politiche della provincia che li ospita. Ed è curioso sentire qualcuno che si lamenta della troppa efficienza di un ufficio pubblico, quando altre formazioni politiche o sindacali, o addirittura istituzionali, segnalano l’esatto contrario. Insomma, operosi colleghi sempre “messi in mezzo” dagli uni o dagli altri politici e mai difesi dai rappresentanti dell’amministrazione di P.S. locale, compito che il Siulp assume comunque volentieri, anche in questo caso - continua il sindacato -. A chi sostiene che a Modena e provincia vi siano troppi “stranieri” il Siulp dice la stessa cosa che ripete a chi vorrebbe più velocità nel rilascio e nel rinnovo dei permessi di soggiorno: lavorate assieme per far sì che vi sia un incremento adeguato di risorse umane sia per la sicurezza del territorio che per le attività amministrative come l’Ufficio Immigrazione'.