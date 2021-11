Sognando il Quirinale Berlusconi benedice pure il reddito cittadinanza

'Gli importi del Reddito di cittadinanza che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto, sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare'. Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un'intervista a 'Il Tempo'. Il leader di Forza Italia dunque cambia rotta rispetto al tradizionale approccio negativo sul tema del reddito voluto dai 5 Stelle, probabilmente influenzato un questo cambio di rotta anche dalle ambizioni mai sopite per il Quirinale. Berlusconi, poi parla di giudizio 'molto positivo dell'operato del governo di Mario Draghi'. 'Questo è un governo di emergenza, che abbiamo proposto noi per primi, con due obbiettivi da realizzare: contrastare la pandemia con una campagna vaccinale capillare e rimettere in moto l'economia usando al meglio le risorse del Pnrr. Sono risorse che non è stato facile ottenere. Io personalmente mi sono speso molto, presso i maggiori leader europei miei amici, a cominciare dalla signora Merkel, per aiutare il governo italiano. Occorreva da parte dell'Italia predisporre in fretta un piano credibile per impiegare queste risorse nel migliore dei modi. Siamo riusciti a farlo. Oggi gli indicatori dell'Italia, sia sul piano della ripresa economica che su quello sanitario sono persino migliori del resto dell'Europa. I problemi da affrontare rimangono enormi, ma del lavoro svolto fin qui possiamo essere soddisfatti'.