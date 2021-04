'Soldi della Curia modenese alla Mar Jonio? Si faccia chiarezza'

'Se i fatti relativi alla Mare Jonio fossero confermati, ci troveremmo davvero di fronte a una realtà drammatica, e forse dovremmo prendere atto di un ben consolidato sistema per far arrivare clandestinamente in Italia migliaia di stranieri, la stragrande maggioranza dei quali non scappa da alcun conflitto. La Procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un procedimento penale a carico di Luca Casarini e altri collaboratori (8 indagati in tutto) per il grave reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina pluriaggravato. Secondo gli inquirenti avrebbero incassato da un armatore danese 125mila euro per trasbordare 27 migranti da giorni su una sua petroliera per poi sbarcarli in Italia. Nell’ambito degli approfondimenti sulla rete di sostegno all’accoglienza, sarebbero emersi anche finanziamenti da parte di due Diocesi, tra cui quella di Modena Nonantola, che avrebbe versato 10mila euro a favore di “Mediterranea missione in mare”. Una vicenda particolarmente complessa sui cui auspico sia fatta chiarezza'. Interviene così, annunciando una interrogazione parlamentare, il'E’ evidente che non possiamo più permetterci che calino simili ombre sulle politiche migratorie del nostro Paese: i nostri confini, già agli occhi dell’UE appaiono da tempo come dei veri e propri colabrodo. L’immigrazione incontrollata è diventata ormai un problema cronico, insostenibile, ed è ora di assumere provvedimenti seri e mirati.”