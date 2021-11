Sondaggio: continua la rimonta del centrosinistra. Salgono Pd e M5S

Continua la rimonta del centrosinistra nei confronti del centrodestra, oggi divise da 7 punti. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 5 novembre.Il 47,4% degli intervistati oggi voterebbe per il centrodestra (Coraggio Italia, Fi, Fdi, Lega, Udc) rispetto al 40,3% che indicherebbe il centrosinistra (Articolo 1, M5S, Pd, Europa Verde). La differenza tra i due schieramenti continua ad assottigliarsi, un trend che si registra negli ultimi otto mesi, ovvero dall’inizio del governo Draghi.Nel dettaglio dei singoli partiti, Fratelli d’Italia, seppur in calo, resta primo. Pd e M5S sono in ripresa, Forza Italia e Italia viva stabili. Fdi è al 20,3% (-0,2), seguito dal Pd al 20,3% (+0,2), la Lega al 18,5% (-0,1) e M5S al 16% (+0,1). Fi stabile al 7,6%. Dietro ci sono Azione al 3,7% (-0,1); Iv al 2,3%, Articolo 1 all’2 (-0,1%), Sinistra italiana è all’1,9, Verdi al 2 (+0,2%), Più Europa al 1,6 (+0,1%).

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.