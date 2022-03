Sondaggio Dire: cala ancora la fiducia in Draghi e nel suo governo

In calo la fiducia degli italiani in Mario Draghi. Il premier questa settimana vede calare il suo consenso di 2,2 punti percentuali. Ora ha la fiducia del 53,6% degli italiani. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 4 marzo 2022 su un campione di mille persone.Il presidente del Consiglio una settimana fa era al 55,8%. Il picco lo scorso 3 settembre, quando raggiunse il 67,1% dei consensi.In calo la fiducia degli italiani nel governo Draghi. Questa settimana, infatti, il consenso passa dal 50,4% al 48,4% (-2%). E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 4 marzo 2022 su un campione di mille persone. Il picco massimo del gradimento dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, si era raggiunto il 13 febbraio 2021 con il 59%.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.