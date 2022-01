Sondaggio Dire: crolla la fiducia in Draghi e nel governo

La fiducia nel premier Mario Draghi scende al 59,8%, ben 4,5 punti sotto rispetto a prima di Natale. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 14 gennaio.Il consenso massimo è stato raggiunto da Draghi il 3 settembre quando si è attestato al 61,7%, poi è iniziata una graduale discesa con qualche risalita. Il presidente del Consiglio era sceso sotto il 60% solo tra marzo e giugno dello scorso anno.Cala al 52% anche la fiducia nel governo, il 2,1% in meno rispetto al 17 dicembre. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 14 gennaio. L’esecutivo ha avuto il consenso massimo la settimana dopo il giuramento, ovvero il 19 febbraio del 2021 quando era al 59%, poi alti e bassi, ma è da settembre che non supera la soglia del 55%.Continua a mantenersi stabile, con un trend di lieve salita, la fiducia degli italiani nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: +0,3 nelle ultime settimane. L’ultimo dato di gradimento prima di Natale era di 75,5% (al 17 dicembre), ora è del 75,8%.Forte calo per il PD nel borsino dei partiti, eppure rimane primo partito con Fratelli d’Italia ora vicino, quindi Lega e M5s. Dei primi partiti Forza Italia è l’unico a guadagnare qualcosa negli ultimi sette giorni.Nell’ultima settimana il Partito Democratico perde un punto percentuale nel gradimento degli italiani (20,7%) e vede vicino Fratelli d’Italia (-0,1), ora al 20,5%. Lieve calo (-0,1%) per Lega e M5S, rispettivamente al 18,3% e 14,3%, mentre avanzano gli altri partiti. Forza Italia guadagna 0,4% (quinto partito con 9,2%). Quindi Azione – Più Europa +0,2% (4,8%), Sinistra Italiana +0,3% (2,3%), Italia Viva + 0,1% (2,2%), Europa Verde +0,2% (2,1%).