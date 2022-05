Sondaggio Pagnoncelli, sorpresa Paragone: scavalcati Renzi e Calenda

E' questo quello che emerge dall'ultimo sondaggio di Pagnoncelli pubblicato oggi dal Corriere della Sera.'Da notare il balzo di Italexit di Gianluigi Paragone (dal 2,3% di marzo al 4,2% odierno), che scavalca la federazione tra Azione e +Europa (3,5%). Nel complesso, le tre principali forze del centrodestra prevalgono nettamente sul centrosinistra (45,3% a 31,2%) e sull’alleanza giallorossa (stabile al 38%), ma a causa delle dinamiche interne (contrasti nella scelta dei candidati alle prossime amministrative, ipotesi di accordo politico tra Forza Italia e Lega che rischia di aprire una frattura con FdI) arretrano di 1,8% e vengono scavalcati dal cosiddetto «campo largo» che si attesta al 46,2% - scrive Pagnoncelli -. Quanto al gradimento dei leader, Giorgia Meloni mantiene il primo posto (indice 35) ma perde 2 punti, tallonata da Conte (anch’esso in calo di 2 punti), che viene raggiunto da Speranza (34). A seguire Berlusconi (28), l’unico dei principali leader che fa segnare una crescita (+2) e scavalca in graduatoria Letta (26) che perde terreno (-2)'.

