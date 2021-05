‘Sono i trasporti il vero ostacolo al rientro a scuola’

'Il problema dei trasporti è, tra i tanti, il più criticato e discusso ed è quello per il quale non c'è stata la possibilità di far tornare in presenza, in modo continuo e fermo, gli studenti delle scuole superiori. Quanti di voi hanno visto le immagini che mostrano le persone accalcate sui bus o sui treni, mentre bar e ristoranti sono sempre stati chiusi o, se aperti, deserti? Queste immagini fanno capire che non è mai stata trovata una soluzione reale per il nodo dei trasporti pubblici, cosicché la scuola ne è sempre stata penalizzata'. Così in una nota Gioventú Nazionale Distretto Ceramico.'L’ultima soluzione è stata quella di far slittare il termine delle lezioni alle ore 15. Tale soluzione non è stata bene accolta dagli studenti, ma nemmeno dai professori, dai genitori e dal personale della scuola. Come si può pensare di fare terminare le lezioni alle ore 15, sapendo che molti vengono da fuori Sassuolo (pensiamo all'Appennino) e dunque rientrano solo alle 16 o 17? Inoltre, vi è un altro grande problema: come si riesce a conciliare lo studio con le attività extrascolastiche? Pensiamo di tornare a casa alle 15, mangiamo ed arrivano già le 16. Se qualcuno ha allenamento o ha altri impegni, come può fare per studiare e svolgere i compiti? Sono misure che non possono reggere e infatti hanno tenuto due giorni e poi sono state cambiate, anche a seguito di scioperi studenteschi e lettere di genitori - chiude Gioventú Nazionale Distretto Ceramico -. Il reale problema è che manca un'organizzazione solida che possa dare linee guida che non stravolgono le vite di tutti, studenti, professori e genitori. Noi studenti viviamo in un clima di incertezza su tutto. Quando torneremo a scuola? Con che modalità? Si troverà una soluzione per i trasporti o si continuerà a fare finta di niente? Ci sarà il prolungamento delle lezioni fino alla sera?'