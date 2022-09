Sorpresa e code per il tagliandino antifrode sulla scheda elettorale

Per tutta la mattina si sono registrare code in diversi seggi della provincia, con elettori, in alcuni casi, che hanno atteso oltre mezz'ora per votare.Segno di una discreta affluenza ma anche di lentezze nelle procedure di voto dovute al tagliando antifrode, un sistema di sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all'atto del voto. Si tratta di un tagliando perforato rettangolare rimovibile con codice alfanumerico attaccato a un lembo della scheda che il presidente o lo scrutatore staccano prima di inserire la stessa scheda nell'urna.Una novità, introdotta dal 'Rosatellum', già sperimentata nelle elezioni politiche del 2018 e che gli italiani, anche perché non ricordata durante le ultime settimane, si erano di fatto dimenticati. Sono state diverse, questa mattina, le segnalazioni di persone ai seggi stupiti dall'apparente novità.Ricordiamo di seguito che cosa è come bisogna comportarsi