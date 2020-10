Sostegno e vicinanza dal mondo politico ed istituzionale al Consigliere Barcaiuolo

Nella foto l'interno dell'abitacolo dell'auto colpito da un frammento di cemento staccato dal giunto di un ponte dell'A1 che ha colpito l'auto sulla quale viaggiava il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, il modenese Michele Barcaiuolo, ricoverato all'ospedale di Baggiovara di Modena. Appresa la notizia, numerosi i messaggi di vicinanza espressi dal mondo politico modenese e regionale. Di seguito l'elenco in costante aggiornamento

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini: 'Un grande abbraccio. Vogliamo rivederti qui al più presto' “Rivolgo un grande abbraccio a Michele Barcaiuolo, al quale auguro di poter guarire al più presto. Vicinanza, a lui e ai suoi cari, che è mia e di tutta la Giunta regionale, estesa al Gruppo assembleare e al partito di Fratelli d’Italia. Forza Michele, vogliamo rivederti in Regione al più presto”.

“In queste ore siamo tutti vicini al nostro Coordinatore dell’Emilia Romagna Michele Barcaiuolo, rimasto coinvolto in un incidente stradale, nella speranza che tutto si risolva per il meglio e possa riprendersi quanto prima. Un pensiero di affetto anche a sua moglie Annalisa e alla loro piccola. Confidiamo di vederlo in breve tempo tornare a combattere sul territorio con la passione e la verve di sempre”Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli.

'Scossi per l'assurdo incidente che lo ha coinvolto ci stringiamo intorno all'amico e consigliere regionale Michele Barcaiuolo, con gli auguri di una pronta guarigione. Siamo certi che il suo carattere combattivo e tenace lo aiuterà a superare anche questa situazione e a riportarlo presto sui banchi della Regione per continuare la sua attività politica'

Lega gruppo regionale Emilia-Romagna e segreteria provinciale

'Al consigliere regionale Michele Barcaiuolo, rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla A1, vanno i nostri migliori auguri per una pronta ripresa. Gli esprimiamo la solidarietà e la vicinanza personali e della Lega, certi che tornerà alla sua attività più forte e determinato di prima. Non possiamo però non rilevare l'assurdità della dinamica dell'incidente e chiediamo con forza di accertare le responsabilità di quanto accaduto, così che non si ripetano episodi del genere, con esiti altrettanto o più gravi'. Davide Romani, referente provinciale, Matteo Rancan, capogruppo regionale, Stefano Bargi, consigliere regionale, Simone Pelloni, consigliere regionale Lega Salvini Premier Gruppo PD in Regione Emilia-Romagna

'A Michele Barcaiuolo e alle persone che viaggiavano con lui rientrando a casa dopo una giornata di lavoro va il nostro pensiero e la nostra vicinanza. Ci auguriamo che le condizioni del nostro collega migliorino rapidamente e che possa presto tornare tra i banchi dell'Assemblea Legislativa'.

A dichiararlo per conto delle consigliere e dei consiglieri PD dell'Emilia-Romagna è la capogruppo Marcella Zappaterra.

Gruppo consiliare Rinascita Locale di San Cesario sul Panaro: 'Esprimo i nostri auguri di pronta guarigione al Consigliere regionale Michele Barcaiuolo con cui intratteniamo fin dal suo insediamento una preziosa collaborazione. Auspichiamo che siano chiarite le cause e vengano presi al più presto gli opportuni provvedimenti. Ciò che è accaduto è inconcepibile'

'Esprimo i nostri auguri di pronta guarigione al Consigliere regionale Michele Barcaiuolo con cui intratteniamo fin dal suo insediamento una preziosa collaborazione. Auspichiamo che siano chiarite le cause e vengano presi al più presto gli opportuni provvedimenti. Ciò che è accaduto è inconcepibile' Gruppo Seniores Forza Italia Modena

Desideriamo esprimere la nostra solidarietà all’amico e consigliere regionale Michele Barcaiuolo, che sta lottando per uscire dalla terapia intensiva in seguito “all’incidente stradale” di cui è stato purtroppo vittima.

Senza commento le cause dell’incidente stradale, ma qualcuno sarà pur responsabile. Auguriamo all’amico Michele un pronto recupero fisico e morale!

Amministrazione comunale di Mirandola: 'Il Sindaco Alberto Greco unitamente alla Giunta comunale di Mirandola, manifesta la propria vicinanza al Consigliere Barcaiuolo augurandogli un decorso sereno e una pronta guarigione. Al fine di potere riprendere il lavoro quanto prima, all’interno del Consiglio regionale'

Così il Commissario provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi'La priorità è ovviamente che il nostro Collega si riprenda presto, ma non possiamo non evidenziare come si tratti di un episodio gravissimo che, solo per un miracolo, non si è trasformato in tragedia, ennesima dimostrazione di come la manutenzione delle nostre strade ed autostrade sia estremamente carente sebbene i costi elevati dei pedaggi che gli automobilisti sono chiamati a pagare ai concessionari.La responsabilità deve essere immediatamente appurata dalle autorità competenti, ma Società Autostrade per L’Italia che, al di là dei siparietti del Governo, è ancora oggi titolare della concessione di questo e di altri importanti tratti autostradali, dimostra una volta ancora le proprie mancanze e l’assoluto disinteresse per la sicurezza delle persone che quotidianamente transitano su queste pericolose arterie.Se questi soggetti non sono in grado di fare quello per cui sono lautamente pagati, si facciano da parte che nessuno ne sentirà la mancanza, per questo chiederemo al Presidente Bonaccini, che ringraziamo per l’immediata solidarietà e sensibilità istituzionale, che intervenga in merito' - affermano Marco Lisei - Capogruppo FDI Consiglio Regionale Emilia Romagna, e Giancarlo Tagliaferri - Consigliere FDI Regionale Emilia Romagna