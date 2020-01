Sotto la Pressa, Daniela Dondi

La sua esperienza da presidente provinciale dell'Ordine degli Avvocati ha costituito per lei una palestra anche politica, nel senso più lato del tetmine. Ma Daniela Dondi, avvocato modenese, ha voluto aggiungere al suo bagaglio esperenziale e professionale, la politica attiva. Con l'obiettivo di contribuire a cambiare, in meglio, la Regione. Partendo da tre punti. Giustizia, competitività e sicurezza. Punti che Daniela Dondi ha esposto nel suo intervento a Sotto La Pressa, lo spazio di approfondimento politico in diretta dagli studi de La Pressa con i candidati alle elezioni regionali. Che qui riproponiamo