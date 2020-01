Sotto La Pressa, Platis (FI): 'Su scandalo affidi non molleremo'

'Una campagna elettorale che ha corrisposto ad una sfida anche culturale. Grazie al sostegno e alla partecipazione di Magdi Cristiano Allam, Nicola Porro e Vittorio Sgarbi, abbiamo voluto accompagnare l'esposizione di un programma di governo che definisce un modello alternativo a quello della sinistra. Basato su valori e principi non negoziabili legati alla libertà, all'identità culturale e alla nostra storia. Basato su una tassazione che vede lo Stato regolatore e non oppressore e controllore. Basato su un nuovo risorgimento culturale capace di valorizzare lo straordinario patrimonio delle nostre città e dei nostri territori. Sono state tre scelte particolari con le quali abbiamo voluto spiegare ai cittadini una direzione di governo e mostrare le differenze tra il modello delle sinistre ed il nostro. Un modello differente che non si esprime solo sul piano culturale, dei valori e dei principi, ma anche su altri piani: dall'ambiente e alla gestione dei rifiuti, fino al dissesto idrogeologico alla sicurezza'.Cosìè uno degli ultimi ospiti di Sotto la Pressa, dell'ultima giornata di campagna elettorale.

'Una campagna - afferma - dove abbiamo soprattutto ascoltato per poi proporre soluzioni. Basta pensare alla zona tempio stazione dove la segnalazione di alcuni negozi etnici ha fatto scattare non solo specifici controlli e la chiusura di una attività, ma ha fatto mobilitare il Pd con incontri politici come, nella zona, non aveva mai fatto. Sulla class action, ovvero sull'azione per indennizzare i cittadini proprietari di immobili inseriti in contesti insicuri e degradati, non molliamo. Così come nella difesa dal rischio idrogeolofico. Decenni di mancata manutenzione hanno alzato il livello d'emergenza facendola diventare normalità anche solo dopo un acquazzone. Sulla sanità? L'ospedale di Baggiovara è stato un pozzo senza fondo che tolto risorse a tutta la provincia, svuotata dei propri presidi. In coerenza con la nostra battaglia continuremo a lavorare per la riapertura dei punti nascita che i governi PD in Regione ed a Roma, hanno chiuso'