Sotto La Pressa, Flavio Novara (PAP): 'Partiamo da salario minimo'

In autonomia non solo dalla coalizione di centro sinistra, ma anche ad altre liste di sinistra di opposizione, Potere al Popolo lancia anche da Modena, la candidatura alla presidenza della Regione di Marta Collot, 26 anni, lavoratrice precaria, laurea al conservatorio, la più giovane tra i sei candidati presidente. Capolista è Flavio Novara, 51 anni, ospite mercoledì pomeriggio a Sotto La Pressa.Un messaggio netto e di contenuto, di una sinistra radicale basato su tre punti: salario minimo di 9 euro all'ora come criterio indispensabile per aziende cooperative e cordate che vogliano partecipare a qualsiasi appalto in regione. Deterrente anche rispetto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Secondo punto, cementificazione 0%, partendo dall'abolizione della nuova legge regionale che incentiva consumo di suolo e speculazione immobiliare. 'Per il territorio serve un piano strutturale per la prevenzione dal dissesto idrogeologico che consenta di uscire da una gestione solo emergenziale'Poi c'è il tema dell'autonomia regionale che provocatoriamente Potere al Popolo anziché differenziata assimila all'indifferenziata. 'Perché - spiega - l'autonomia differenziata produce esclusi dentro e fuori la regione. Rappresenta un ulteriore tassello dello smantellamento del servizio pubblico sanitario e scolastico, ad appannaggio del privato. I servizi essenziali, devono essere totalmente pubblici