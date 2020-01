Sotto La Pressa, Rosanna Righini: 'Miglioreremo la Regione'

'La sinistra parla ormai solo attraverso le sardine, perchè sono una creazione della sinistra, noi vogliamo parlare di contenuti: strade attese da trenta anni che ancora mancano, tasse, aiuti alle imprese, perché senza imprese non c'è lavoro e senza lavoro non si finanzia nemmeno il welfare. Bonaccini si ricorda delle imprese in campagna elettorale ma non le conosce e non gli interessano. Dal 27 gennaio non se ne occuperà più'.Rosanna Righini, candidata capolista della lista 'Borgonzoni presidente', imprenditrice con la Motorvalley in testa, già consigliere comunale a Castelfranco Emilia spiega a Sotto La Pressa i punti di programma 'per migliorare la regione', sia al governo sia all'opposizione.'Sulla sanità riconosciamo le eccellenze ma riconosciamo anche decenni di enormi spese per l'ospedale di Baggiovara, costruito a dieci chilometri da altri due grandi ospedali (Policlinico e Sassuolo): spese enormi che negli anni hanno letteralmente depauperato i presidi territoriali della provincia. Vengo da un distretto, come quello di Castelfranco, il cui ospedale è stato chiuso e di fatto ridotto ad un Cup. Così in montagna, nella bassa e a Vignola, dove gli ospedali sono stati declassati a livello minimo.Sulle strade rilanciamo la Cispadana non come autostrada, la complanarina, fondamentale per sgravare di traffico Vignolese e via Emilia, poi la Bretella. Chi fa impresa lo capisce'Sulle tasse in queste ore Bonaccini ha criticato, giudicandola dannosa, la proposta di ridurre all'1 per cento in cinque anni l'addizionale regionale Irpef. Affermando che ridurla svuoterebbe il fondo per l'assistenza ai disabili, finanziato con una somma annua di circa 450.000 euro. 'Bonaccini sa benissimo che su un bilancio come quello della Regione 450 milioni si trovano anche solo evitando alcuni dei suoi sprechi. Certo che il fondo per la non autosufficienza non verrebbe tagliato ma sarebbero trovate altre risorse'Guarda Sotto La Pressa con Rosanna Righini