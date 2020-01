'Spaccio a Modena, da Striscia biglietto da visita reale e disastroso'

'Un danno enorme per l'immagine della città sia agli occhi dei turisti e sia per chi ha deciso di investire in queste aree. Il biglietto da visita per chi arriva in città con il treno è disastroso. I modenesi sono stanchi di aree ghetto occupate da stranieri irregolari e clandestini sempre più violenti. Una situazione che è conseguenza di politiche urbanistiche, sociali ed ideologiche portate avanti dalla sinistra che amministra da sempre la Regione e comune di Modena'. Così, candidata della Lega alle Regionali, commenta l'ultimo servizio di Striscia la Notizia sullo spaccio a Modena.'Si è speculato con un sistema di accoglienza sbagliato che, anziché integrare le persone, ha lasciato sul territorio migliaia di stranieri che non hanno nulla da perdere, la cui unica prospettiva diventa spacciare e gestire il traffico della prostituzione, consapevoli di non rischiare nulla - continua Isabella Bertolini -. Come assurda risposta a tutto questo, la sinistra annuncia la cancellazione del decreto sicurezza che giustamente ha stretto le maglie della legge su chi in Italia non ha alcun diritto di rimanere. Per questo è necessario vincere le elezioni regionali per dare all’Emilia-Romagna un governa di centro destra a guida Lega, capace di rimettere la sicurezza dei cittadini ed il contrasto all'immigrazione irregolare, al primo posto dell'agenda politica'.