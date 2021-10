Speranza: 'Auspico l'Ema dia ok a vaccino per bambini sopra i 5 anni'

'Il vaccino anticovid tra i 5 e i 12 anni è in corso di valutazione presso Ema, il nostro auspicio è che si esprima entro dicembre, dopo di ciò si potrà procedere in questa direzione. Proteggere dal virus anche i più piccoli ci consente di mettere la curva sotto controllo. Ema dovrebbe concludere la procedura entro la fine dell'anno. Sempre entro la fine dell'anno sapremo se ci sarà o no la proroga dello stato di emergenza'. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza a Mezz'ora in più su Rai3. Speranza ha anche sottolineato l''impegno formale e significativo del G20 per vaccinare gli altri Paesi e raggiungere il 40% della popolazione globale entro il 2021 e il 70% entro primi sei mesi del 2022'.'Non si può consumare un'inaccettabile disuguaglianza sui vaccini - ha aggiunto - inaccettabile dal punto di vista etico, ma anche sanitario perchè non si può lasciare libero il virus di correre altrove. Oggi dobbiamo fare grandissima operazione di sostegno ai Paesi più fragili. Oltre le dosi dobbiamo trasferire anche tecnologie. Il presidente del Consiglio Draghi ha annunciato che l'Italia donerà nei prossimi giorni 45 milioni di dosi di vaccino, quasi la meta' di quelle fatte in Italia. Il 90% è un obiettivo alla nostra portata, molto ambizioso ma non impossibile. La strategia del green pass ci ha permesso di avere 7-8 punti in più della Germania. L'86% è risultato straordinario, ma dobbiamo ancora crescere'.