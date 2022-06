Speranza: 'La campagna vaccinale riparte in autunno'

'Si è gradualmente superato il grosso delle restrizioni e non sono all’ordine del giorno revisioni, la sfida ora è puntare sulla responsabilità dei singoli, ma chi è contagiato deve rimanere a casa: l’isolamento non si discute'. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato oggi da Repubblica. 'Le mascherina ad esempio in certi casi continuano a essere raccomandate'.'Una cosa è certa: la campagna di vaccinazione ripartirà con i richiami autunnali. Nell’ultima riunione con gli interlocutori europei, in Lussemburgo, abbiamo deciso di muoverci insieme. Useremo i nuovi vaccini adattati. Sicuramente ci sarà un ampliamento delle fasce anagrafiche coinvolte, sempre a partire dalle persone fragili. Dove verrà messa l’asticella, il limite di età sopra il quale sarà raccomandato il vaccino, però ce lo diranno Ema, l’agenzia del farmaco europea, e Ecdc, il centro per il controllo delle malattie. Per ora, comunque, non mi risulta che sarà tutta la popolazione ma una parte ampia. A proposito di vaccini, voglio ricordare che invece agli over 80 e ai super fragili è consigliata la quarta dose già adesso, visto che affrontiamo una nuova ondata. Dobbiamo coinvolgere il più possibile i presidi territoriali, cioè medici di famiglia e farmacie. Poi, certo, riapriranno alcuni grandi hub, strutture che hanno dimostrato di funzionare benissimo. Saranno individuati dalle Regioni con la struttura per il Completamento della campagna vaccinale guidata dal generale Petroni'.