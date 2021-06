Speranza: 'Oggi Italia in zona bianca, è merito campagna vaccinazione'

Via le mascherine all'aperto dall'1 luglio e via libera anche alle discoteche a partire dalla stessa data? Il ministro della Salute Roberto Speranza, oggi in visita all'hub vaccinale di Modena, puntualizza e precisa a margine: 'Sono tutti elementi in fase di discussione e di confronto. Abbiamo deciso in queste settimane di farci guidare sempre dalla scienza, dai nostri tecnici e dai nostri scienziati che ogni giorno si confrontano. A me sembra - osserva Speranza - che sia la strada giusta e dobbiamo insistere su questo terreno. Oggi il Cts si confronterà sulla vicenda delle mascherine all'aperto e poi ci sarà un confronto anche su altri temi delicati. Dobbiamo continuare su questa strada', aggiunge il ministro della Salute.'Oggi entra in vigore la mia ordinanza che porta il 99% del nostro Paese in area bianca - ha detto anche Speranza -. La prima ragione di questo risultato è la forza di questo campagna di vaccinazione. Dobbiamo dirlo con forza: la campagna di vaccinazione è la vera strada che abbiamo per chiudere questa stagione così difficile. E allora continuiamo a lavorare insieme'.