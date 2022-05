Stadio Braglia: si va verso il parternariato Comune-Modena FC

Proseguire nella definizione del percorso avviato dal Comune e dal Modena calcio per la definizione di un partenariato pluriennale pubblico-privato per la gestione dello stadio Braglia, con l’obiettivo di favorire “un salto di qualità complessivo dello sport cittadino e di tutto l’indotto economico e sociale che ruota attorno al calcio professionistico, garantendo sempre per l’impianto la licenza della federazione internazionale Uefa”. È l’invito che rivolge all’Amministrazione di Modena l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale nella seduta di giovedì 26 maggio.La mozione, presentata dalla prima firmataria Ilaria Franchini per il Pd e sottoscritta anche da Sinistra per Modena e Modena civica, ha ricevuto pure il voto a favore di Europa verde-Verdi e Movimento 5 stelle; astenuta Modena sociale, contrari Lega Modena, Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia e Forza Italia.L’accordo, da formalizzare nei prossimi mesi nell’ambito, appunto, dei rapporti positivi di collaborazione con la società sportiva di viale Monte Kosica, potrà svilupparsi dopo il rinnovo temporaneo dell’attuale convenzione, in scadenza il 31 luglio, in base a cui la gestione è affidata annualmente al club, che si fa carico della cura del manto erboso del campo principale e del terreno di allenamento Zelocchi.L’ipotesi progettuale di valorizzazione promossa dalla società gialloblù e a cui l’Amministrazione guarda con favore, con l’obiettivo di dare seguito e sviluppare ulteriormente le azioni di riqualificazione degli ultimi anni, include la qualificazione dell’impianto per il calcio e non solo. La mozione sollecita quindi a “proseguire le interlocuzioni istituzionali” con lo scopo “di garantire una buona gestione e investimenti di medio-lungo periodo sullo stadio”, ricordando inoltre l’importanza di attivarsi in queste settimane di pausa del campionato per accertare, non solo col Modena Fc ma anche con tutti gli altri soggetti istituzionali, come per esempio la sicurezza pubblica, “le necessità tecniche, amministrative e organizzative necessarie per affrontare la prossima stagione sportiva di serie B”.Nella stessa seduta è stata respinta una seconda mozione sul tema, presentata in aula dal primo firmatario Alberto Bosi per Lega Modena, e sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia, che oltre a valutare l’ipotesi del partenariato, suggeriva di “individuare soluzioni di vendita dello stadio”, sempre nell’ottica della valorizzazione del “Braglia”. La mozione ha ricevuto i voti contrari dei gruppi di maggioranza e del M5s; astenuta Modena sociale.