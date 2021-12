Unione Sorbara: pasticci dell'Amministrazione, a rischio contestazioni velox Gorghetto

“Un cavillo potrebbe far saltare l’autovelox di Gorghetto di Bomporto? Le contestazioni potrebbero saltare.”E’ questo il quesito posto con una interrogazione dai consiglieri Michele Sardone e Antonio Platis, rispettivamente al comune di Castelfranco e all’Unione del Sorbara.Il 30 novembre – denunciano gli interroganti – è stata deliberata una variazione di bilancio che ratifica una delibera di giunta del 20 settembre. Tra i due atti però ci sono oltre 60 giorni e quindi per l’art. 175, comma 4, del Testo Unico degli Enti locali, quella previsione decade.L’Amministrazione aveva riattivato la postazione fissa di accertamento della velocità sulla S.P. 2 all’ingresso della frazione di Gorghetto di Bomporto per garantire la sicurezza dei residenti e degli stessi automobilisti. Era necessario ed urgente adeguare gli stanziamenti di entrata e in particolare quelli di spesa relativi al rimborso delle spese di notifica dei verbali.Senza quei fondi per le spese postali non si può notificare nei termini di legge le tanto ‘odiate’ cartelle esattoriali verdi.“E’ necessario fare piena luce sulla delibera e valutare di intervenire con una nuova votazione in Consiglio per rettificare l’errore. Il Tuel, incalzano i due consiglieri, ha termini perentori e questa ‘falla’ potrebbe far nascere una vera e propria ondata di ricorsi per contestare tutte le multe dell’autovelox di Gorghetto”.Nella foto, il Consigliere Comunale Michele Sardone