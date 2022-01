Stop discarica Valsamoggia, il PD si prende il merito: 'Grazie a noi'

Il consigliere regionale Luca Sabattini interviene sullo stop definitivo al progetto di Unieco Holding Ambiente (precedentemente Unirecuperi SrL) che prevedeva di realizzare una discarica capace di contenere fino a 1 milione 330mila metri cubi di rifiuti speciali a Rio d’Orzo, in provincia di Bologna ma a ridosso del confine con il Modenese e in particolare con il comune di Savignano sul Panaro.“Se la discarica di Valsamoggia non si farà, è soprattutto grazie al lavoro compiuto dall’amministrazione regionale e dalle amministrazioni locali: un lavoro che, insieme al sindaco Enrico Tagliavini, abbiamo cominciato a fine 2019” a dichiararlo è il consigliere regionale Luca Sabattini, che commenta “Lo stop definitivo, arrivato dalla Conferenza dei Servizi mette la parola fine ad una vicenda durata oltre due anni. Si avviò allora un lungo lavoro di approfondimento e analisi puntuale del progetto e, insieme a questo, una battaglia politica per sensibilizzare sull’impatto ambientale negativo che quella discarica avrebbe avuto sul territorio.“Il PD sia locale che regionale espresse infatti fin dall’inizio una posizione contraria al progetto. Dichiarò pubblicamente la sua contrarietà anche il Presidente Stefano Bonaccini e il Sindaco Massimo Paradisi, in qualità di consigliere provinciale, sollevò il problema anche nel Consiglio della Provincia di Modena, depositando la prima interrogazione in merito alla discarica”.“Il fronte del no alla discarica ha riunito quindi amministratori locali e comitati di cittadini, ma è grazie al puntuale lavoro della Regione che il progetto è stato fermato: un’analisi che si fonda su valutazioni oggettive e dati chiari, che ne motivano la bocciatura. Rimane fermo il fatto che, senza l’azione locale e regionale del Pd e del centrosinistra, oggi questo percorso avrebbe probabilmente preso una direzione differente” conclude netto Sabattini.