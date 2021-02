Stop sci, una slavina sul comparto, ora risarcire

'Chiusura impianti, una valanga di proporzioni gigantesche si è abbattuta sul comparto turistico montano. Questo è il colpo alla nuca sparato dopo aver fatto inginocchiare imprenditori e lavoratori del comparto. Una decisone scellerata, soprattutto perché assunta a poche ore dalla tanto agognata apertura delle piste da sci. Una presa in giro inspiegabile'. Così il Senatore Enrico Aimi - Coordinatore Regionale Forza Italia Emilia-Romagna in merito alla revoca al via libera all'apertura degli impianti sciistici, da lunedì 15 febbrario, con rinvio al 5 marzo'Le strutture del comparto - prosegue Aimi - sono in grado di aprire in sicurezza, hanno fatto sacrifici, investito capitali e vengono trattate con distaccato disprezzo. Ora risarcimenti immediati, senza tentennamenti. Deve funzionare così: se ti chiudo, devo almeno mettere a disposizione risorse. Se no è la fine. Questo è l’ennesimo disgustoso spettacolo andato in scena sul copione scritto dall’improvvisazione in politica. La reazione della montagna deve essere decisa: dire no all’antipolitica, si alla buona politica. Questi tiramolla sono il segno di una folle improvvisazione di amministratori incapaci di visione, buon senso, pragmatismo.”