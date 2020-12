Strage nelle cra, ancora silenzio in Emilia Romagna su sos di Amnesty

Ancora silenzio in Emilia Romagna sul drammatico rapporto pubblicato di recente da Amnesty international Italia ( Abbandonati ) e che analizza l’impatto delle politiche a livello locale e nazionale sui diritti umani delle persone anziane nelle strutture di residenza sociosanitarie e socioassistenziali durante la pandemia. Un rapporto che svela gli errori commessi in tre regioni d’Italia: Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.Un rapporto che mette in luce in modo sconvolgente le carenze del sistema sanitario emiliano-romagnolo e nulla consola se limiti simili si sono riscontrati anche nelle altre due Regioni analizzate.'Stando alle testimonianze di familiari di pazienti di alcune Cra, l’isolamento preventivo all’ingresso dei pazienti dimessi da ospedale non sempre sarebbe stato messo in atto, così come quello sui casi Covid sospetti. In Emilia-Romagna, come in Lombardia,' - si legge tra le altre cose nel rapporto.In Emilia Romagna ad oggi gli anziani ospiti delle Cra e delle Rsa contagiati dal Covid sono stati 9.206 su un totale di 35.978 ospiti. Più di un anziano su 4 si è ammalato. E di questi 9206 contagiati, 2039 sono morti (il 22%).Nessun commento sinora dalla Regione Emilia Romagna su ciò che emerge da tale rapporto. In compenso proprio oggi il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini è intervenuto per lodare l'iniziativa delle cosiddette Stanze degli abbracci. 'Sono luoghi in cui gli anziani ospiti di strutture sanitarie possono abbracciare i loro familiari in modo totalmente sicuro e protetto - scrive Bonaccini -. Molti responsabili delle strutture hanno già evidenziato i miglioramenti anche a livello psicologico che questa iniziativa apporta al paziente anziano'.