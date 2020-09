I 5 bandi della prefettura di Modena per l'accoglienza dei circa 1500 richiedenti asilo presenti in provincia sono andati deserti per poi essere affidati in proroga agli stessi soggetti che non si sono presentati? E' colpa dei decreti sicurezza firmati da Salvini che hanno tagliato da 35 a 19 euro i soldi della diaria da rimborsare alle stesse cooperative che gestiscono il servizio. E' quanto fatto intendere oggi dall'Assessore comunale ai servizi sociali Francesca Pinelli nel corso della risposta fornita all'interrogazione sul numero di richiedenti asilo e senza fissa dimora accolti nel 2019 e nel 2020 e durante l'emergenza Covid, presentata dal Consigliere capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi.'Nel corso del 2020 sono stati fino ad oggi trasferiti nel territorio della provincia di Modena 50 richiedenti asilo contro gli 87 dello scorso anno. Il bando di gara per l’accoglienza dei richiedenti, pubblicato lo scorso maggio dalla Prefettura e per altro già archiviato per mancanza di offerte è solo l’ennesimo dopo altri cinque andati sostanzialmente deserti. L’ennesima conferma dell’inefficacia di certi provvedimenti ideologici varati dall'allora ministero dell'Interno Salvini a cui spero questo Governo voglia mettere mano” - ha affermato l'Assessore che non ha usato mezze parole per mostrare il proprio disappunto rispetto ai dati non forniti dalla Prefettura rispetto alle richieste di asilo respinte e soprattutto rispetto ai ritardi con cui vengono esaminate le singole richiesta 'E' una cosa vergognosa' - ha affermato.

A seguito di nuovi afflussi e uscite dall’accoglienza, i richiedenti asilo nei Cas del territorio provinciale a gennaio del 2019 erano 1611, di cui 612 a Modena e a gennaio 2020 1.352, di cui 557 a Modena; ad agosto 2020 scesi ancora a 498 dei complessivi 1.248 dell’intera provincia. Questo è il numero su cui, infatti, la Prefettura, ha tarato il nuovo bando da 11 milioni di euro, ancora basato sulle cifre e sui tagli contenuti nel decreto Salvini, alle quali a Modena, si è sempre derogato dopo i bandi deserti.



Sono 38 i richiedenti asilo risultati positivi al Covid. Attualmente nessun ospite risulta positivo.

I minori stranieri non accompagnati in carico al Comune di Modena in quanto non rientranti nel circuito gestito dalla Prefettura sono stati 213 nel 2019 e attualmente sono 164.



Poi c'è il capitolo dell'accoglienza dei senza fissa dimora, oggetto del progetto di accoglienza invernale del Comune che per fare fronte all'emergenza Covid, è proseguito eccezionalmente fino a maggio.



Nel periodo dicembre-marzo sono arrivate 534 richieste di assistenza, di queste persone 481 stranieri, di cui circa 35 per cento irregolari. Complessivamente 187 le persone accolte nelle strutture dedicate all’accoglienza, delle quali 147 stranieri (69 regolari, 74 irregolari) e circa la metà di loro avevano avuto già una risposta alloggiativa gli anni precedenti.



Dopo i dati, il finale è dedicato comunque all'attacco di decreti Salvini approvati nel governo Lega 5 Stelle e fino ad ora confermati dal governo PD-M5S



“Mi auguro – ha continuato l’assessore - che presto questo governo vada al superamento dei cosiddetti decreti Salvini che affermando principi contrari alla dignità delle persone, hanno dimostrato anche di essere inefficaci nell'affrontare il tema dell'immigrazione. Sono problemi da campagna elettorale, ma lontani dalla concretezza della vita reale delle persone. Era già successo con il divieto delle iscrizioni anagrafiche, al quale il Comune si era opposto, e che è poi stato 'smontato' dalle sentenze”.