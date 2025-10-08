Studentato Sacca: per Modena Volta Pagina tutt'altro che esempio di buona amministrazione
Modena Volta Pagina: 'Scatoloni architettonici stie soviet con prezzi esorbitanti, come le palazzine nell'area dell'ex Consorzio'
Totalmente fuori luogo, infine, lo stupore per il passaggio di deleghe, giunto dal Pd cittadino, di cui Lenzini è segretario. Basti pensare che l’Edilizia comunale sovrintende alla gestione e al controllo del corretto andamento degli interventi sul territorio, interventi che compete all’urbanistica pianificare e regolamentare. Non per caso, in Comune, i due settori Edilizia ed Urbanistica da sempre sono stati gestiti nello stesso assessorato. La riunificazione delle competenze in un unico assessorato era quindi un atto ovvio, dovuto'.
Modena Volta Pagina
Nella foto, i due edifici realizzati nell'ex Corni per la messa a disposizione di stanze ed alloggi temporanei
