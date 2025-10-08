Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Studentato Sacca: per Modena Volta Pagina tutt'altro che esempio di buona amministrazione

Modena Volta Pagina: 'Scatoloni architettonici stie soviet con prezzi esorbitanti, come le palazzine nell'area dell'ex Consorzio'

'L’attrito fra Giunta e PD cittadino provocato dal passaggio della delega all’Edilizia dall’assessore Giulio Guerzoni all’assessore Carla Ferrari è una scaramuccia che a noi modenesi interessa poco. Molto invece ci preoccupano le dichiarazioni del segretario cittadino PD, Diego Lenzini che, nel tessere lodi all’assessore Guerzoni per il lavoro compiuto, ha toccato temi molto sensibili e gravi per la città. Il segretario PD, infatti, ha elogiato Guerzoni per la realizzazione dello Studentato nell’area dell’ex Corni della Sacca. Un esempio davvero sbagliato perché si tratta di un intervento molto discutibile, se non incredibilmente deludente. Lo Studentato realizzato è, infatti, composto da due enormi scatoloni di sei piani di cemento senza alcuna attenzione architettonica, senza balconi, senza la minima qualità urbana. Si tratta di due giganti, di stile sovietico, che emergono per bruttezza nel pur non elegante contesto della Sacca ed anche dai prezzi d’affitto esagerati. Non pago di questo scivolone Lenzini ha poi portato ad esempio di buon governo l’attuazione, nell’ex Consorzio Agrario, di un edificio con 15 alloggi per le forze di polizia gestito, anche nell’appalto, dallo stesso assessore Guerzoni. Questi alloggi, infatti, realizzati totalmente con risorse pubbliche, sono costati quasi 300 mila euro l’uno e ciò senza contare il terreno che era già di proprietà comunale.
Sia chiaro, è stato opportuno predisporre abitazioni per gli agenti che si trasferiscono a Modena ma non attuarlo a costi tanto eccessivi da apparire incomprensibili, per di più con risorse pubbliche, di tutti noi.
Totalmente fuori luogo, infine, lo stupore per il passaggio di deleghe, giunto dal Pd cittadino, di cui Lenzini è segretario. Basti pensare che l’Edilizia comunale sovrintende alla gestione e al controllo del corretto andamento degli interventi sul territorio, interventi che compete all’urbanistica pianificare e regolamentare. Non per caso, in Comune, i due settori Edilizia ed Urbanistica da sempre sono stati gestiti nello stesso assessorato. La riunificazione delle competenze in un unico assessorato era quindi un atto ovvio, dovuto'.
 

Modena Volta Pagina
 

Nella foto, i due edifici realizzati nell'ex Corni per la messa a disposizione di stanze ed alloggi temporanei
