Emergenza-urgenza a Vignola, il sindaco: ‘La Massa non conosce differenza tra delibera e verbale’

‘Che un ex assessore non conosca la differenza tra una delibera e un verbale è abbastanza sconsolante. Dal verbale della seduta della CTSS (che non è ancora stato redatto e che quindi non è ancora consultabile) risulterà il dibattito, svoltosi di fronte a tutti i sindaci, nel corso del quale io stessa, a nome di tutti i sindaci dell’Unione, ho chiesto alla presidenza una sospensiva in attesa di ulteriori accertamenti sulle questioni della sanità del Distretto di Vignola’. Così il sindaco di Vignola, Emilia Muratori replica alle parole di Franca Massa di Forza Italia.

’Solo a quella condizione avremmo votato la delibera complessiva. La stessa richiesta era contenuta in una lettera protocollata (quindi consultabile da tutti) firmata dal presidente dell’Unione Terre di Castelli e dalla sottoscritta. La presidenza ha proposto all’assemblea dei sindaci la sospensione delle questioni vignolesi, proposta che è stata ampiamente discussa e accolta nel corso della seduta, tanto che si è proceduto al voto del solo quadro generale del Piano. Non c’è nessuna incongruenza in quello che i Gruppi di maggioranza hanno affermato - afferma il sindaco -. L’incongruenza, invece, è di Franca Massa e di Forza Italia che nell’articolo dal titolo pubblicato da La Pressa (qui) parlano espressamente dei verbali della CTSS (che ripetiamo non sono ancora consultabili). E poi nella replica citano la delibera, che è altra cosa, e che non può materialmente contenere tutti i distinguo di cui si è discusso nel corso della lunga assemblea, durata circa quattro ore. Che non sappia distinguere un cittadino non addentro agli organismi è normale, che non lo sappiamo fare, o facciano finta di non saperlo fare, politici ed ex amministratori dà da pensare.

