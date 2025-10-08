Modena, Mezzetti: 'Entro fine mandato piazza Sant'Agostino sarà pedonalizzata'
Il sindaco Mezzetti e l'architetto Ratti hanno concordato sull'importanza della presenza del verde come avviene in diverse città europee
L'appuntamento è servito a dare conto del successo dell'iniziativa estiva, dal 18 luglio al 20 settembre, che ha avuto un generale apprezzamento da parte della cittadinanza e una frequentazione costante della piazza a tutti gli appuntamenti: la rassegna Ago Off ha raccolto circa 1000 partecipanti tra laboratori, talk e spettacoli.
La serata di “Piazza Idea” è stata quindi organizzata per avviare il ragionamento sul futuro a partire da questo successo estivo. Dopo l'introduzione del presidente di Fondazione di Modena che ha sostenuto il progetto assieme al Comune, il sindaco ha spiegato che 'quello della pedonalizzazione di piazza S.
Per arrivare a definire la progettualità finale il sindaco ha spiegato che 'si terranno incontri con i vari stakeholder del centro storico, dalle associazioni di categoria ai residenti perché il cuore della città dovrà mantenere una sua identità e uno degli obiettivi è anche quello di riportare la residenzialità proprio in centro storico'. D'altronde, come ha spiegato l'architetto Ratti, 'la prima forma di partecipazione è stata quella vissuta quest'estate attraverso gli eventi che hanno animato la piazza e le persone che l'hanno attraversata'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protestaArticoli Recenti
Emergenza-urgenza a Vignola, il sindaco: ‘La Massa non conosce differenza tra delibera e verbale’
Emergenza-Urgenza Vignola: la risposta al Pd è agli atti
Bus urbani, caos su tempi di percorrenza, gli autisti: 'Non possiamo nemmeno andare in bagno'
Rotary Vignola Castelfranco Emilia Bazzano, con il viceministro Valentini per parlare di Made in Italy