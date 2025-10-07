Bus urbani, caos su tempi di percorrenza, gli autisti: 'Non possiamo nemmeno andare in bagno'

'Il risultato? Ritardi cronici, viabilità in tilt, utenti disorientati e autisti costretti a lavorare in condizioni al limite – senza neanche il tempo di andare in bagno', scrive l’Unione Sindacale di Base. Per sostenere quanto denunciato nel documento firmato dal referente provinciale Giovanni Miele si fanno esempi specifici.
Le nuove linee 3A, 3B e 3F: disservizi a catenaIl cuore della protesta riguarda la nuova articolazione della storica linea 3, oggi suddivisa in tre diverse diramazioni: la 3A da Vaciglio a via Montefiorino, la 3B da Nonantolana 1010 a via Ragazzi del ’99 e la 3F, attiva nei giorni festivi.Secondo quanto segnalato dal sindacato, i nuovi tracciati – pensati per sostituire le ex linee 12 e 14 – sono stati disegnati senza tenere conto delle reali condizioni del traffico, della lunghezza dei mezzi e della sicurezza.
Ma a pagare il prezzo più alto, secondo il sindacato, sono i conducenti. Costretti a orari serratissimi, con percorsi allungati e senza pause reali, si trovano spesso a dover saltare la pausa fisiologica, trasformando il turno di lavoro in una corsa a ostacoli. Al punto paradossale che il personale spesso non ha il temo materiale per utilizzare ai capilinea i servizi igienici ottenuti dopo una lunga battaglia sindacale negli scorsi anni.
'È impensabile – scrive USB – che una città come Modena, con un
I casi delle linea 3A e 3BIn particolare, la 3A – che ha assorbito parte del percorso dell'ex linea 14 – è sotto accusa per l’irrazionalità del tragitto. I bus, in direzione Montefiorino, passano per tratti prima serviti dalla linea 12, come via Santa Caterina e via Malavolti, senza che siano stati previsti tempi di percorrenza realistici o adeguate 'soste cuscinetto' per recuperare eventuali ritardi.
In direzione opposta, verso Vaciglio, il tragitto attraversa due volte il centro commerciale 'La Rotonda', creando inutili sovrapposizioni e spreco di tempo.Anche la 3B, stando a quanto descritto dal sindacato, presenta criticità simili. Proveniente dalla zona industriale dei Torrazzi, l’autobus attraversa anch’esso due volte l’area del centro commerciale 'La Rotonda' per poi inoltrarsi verso via Ragazzi del ’99. Un tratto in cui, secondo l’USB, la viabilità è così complessa che gli autisti sono costretti a sperare che le auto ferme agli incroci si spostino, per evitare manovre impossibili con i mezzi lunghi.