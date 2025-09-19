Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Seta sbilanciata su tutto': lunedì 22 sciopero USB per l'intera giornata

Dall'assunzione di gettonisti alla frammentazione mai risolta dei contratti in tre diverse province, alle condizioni di lavoro degli autisti

'Oggi tutti si indignano anche per l'assunzione di autisti gettonisti, ma sono proprio gli stessi che hanno permesso tutto questo negli anni, firmando e concedendo a SETA tutto quello richiesto, senza mai controproposte serie ed efficaci al fine di migliorare i tempi di vita e di lavoro, i turni lunghi, le riprese di lavoro tra urbano ed extra con miglior favore per l'azienda, tempi di percorrenza assurdi e soste ai capolinea che sono miraggi in un deserto di normative assurde, senza un ritorno economico a favore di chi realmente fa girare le ruote, garantendo un servizio essenziale nel miglior modo possibile' . E quanto affermato dalla segreteria provinciale di USB Modena, in riferimento anche alle altre sigle sindacali, premessa alle ragioni dello sciopero indetto per lunedì 22 settembre. Giorno al quale seguirà un incontro con il Comune di Modena, dove i rappresentanti sindacali sono stati convocati. 'Un incontro che arriva al momento giusto per portare delle proposte concrete, cercando di trovare una linea comune al problema: salario, alloggi, turni e tanto altro che può aiutare l'inserimento di un conducente che, essendo anche il “front line”, è il soggetto su cui si scaglia l'utenza frustrata da un servizio scadente; non ultima
la grave aggressione di ieri ad un conducente di SETA, avvenuta in una località di Guiglia, con un piano sulla sicurezza del personale mai partito e fermo in Prefettura.
Chi ad oggi si indigna per la piega presa e per l’operato della Direzione di SETA, dovrebbe fare un “MEA CULPA” ritirando gli accordi sottoscritti dal 2012 ad oggi, rimettersi al tavolo, aggiornando ed adeguando tutto al periodo che stiamo vivendo e soprattutto armonizzando, perché l'azienda è unica e non tre'.
.

L’astensione dal lavoro si svolgerà secondo i seguenti orari

-Personale Viaggiante urbano Modena: da inizio servizio alle 6:29 - dalle 8:31 alle 11:59 - dalle 16.01 a fine servizio;
-Personale Viaggiante extraurbano Modena: da inizio servizio alle 5:59 - dalle 8:31 alle 12:29 - dalle 16:01 a fine servizio;
-Personale Viaggiante urbano e extra Reggio Emilia : dalle 9:00 alle 13:00 - dalle 15:30 a fine servizio;
-Personale Viaggiante urbano Piacenza: da inizio servizio alle 7:00 – dalle 10:00 alle12:00 – dalle 15:00 a fine servizio (garantire le corse in partenza dal capolinea dalle 6:45 fino alle 9:45 e dalle 11:45 fino alle 14:45);
-Personale Viaggiante extraurbano Piacenza: dalle 8:30 alle 12:00 – dalle 15:00 a fine servizio (garantire le corse in partenza dal capolinea fino alle
8:00 e dalle 11:31 fino alle 14:30).
