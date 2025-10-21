Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Trasporto pubblico, dal convegno UIL scossa alla Regione: 'Sulla società unica servono fatti'

Trasporto pubblico, dal convegno UIL scossa alla Regione: 'Sulla società unica servono fatti'

'Sarebbe opportuno accorpare le Agenzie per la mobilità, pur mantenendo presidi territoriali utili ad attuare le migliori strategie con l’obiettivo di non lasciare a piedi nessuno'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, a Modena, il convegno organizzato dalla UIL Emilia Romagna e dalla categoria UIL Trasporti regionale, con l’obiettivo di aprire un dibattito articolato sulla proposta della società unica regionale, uno dei punti salienti del programma di mandato della Giunta De Pascale.
All’incontro hanno partecipato personalità del mondo politico, tra cui l’assessorr regionale ai Trasporti Irene Priolo, un membro della Commissione regionale ai Trasporti, Francesco Sassone, ed il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
Oltre agli esponenti politici, sono intervenuti il prof. Giuseppe Piperata, il segretario generale della UIL Trasporti nazionale Marco Verzari, il coordinatore UIL di Modena Roberto Rinaldi e il segretario generale regionale della categoria Fabio Piccinini.Dalla relazione introduttiva, affidata al segretario generale della UIL Emilia Romagna Marcello Borghetti, sono emersi molti spunti e una certezza: per l’organizzazione, “la società unica del trasporto pubblico locale in Emilia Romagna non può restare un annuncio. Per la UIL è tempo di passare dalle parole ai fatti, come chiede anche il presidente della Regione De Pascale”.
La UIL e la UIL Trasporti rilanciano la proposta di un’unica regia regionale per superare frammentazioni e inefficienze tra TPER, START Romagna, SETA e TEP, puntando su un sistema integrato, sostenibile e vicino ai cittadini.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Lo studio Steer stima risparmi fino a 10 milioni di euro all’anno: “risorse che devono tornare al servizio e ai lavoratori, non alla finanza”.
Per il sindacato, l’operazione deve garantire economie di scala, più investimenti, maggiore sicurezza e salari dignitosi. “Serve una road map chiara, tempi certi e un percorso condiviso: vogliamo un’azienda unica pubblica, efficiente e partecipata, che migliori davvero il trasporto e la vita di chi ci lavora. Il TPL è un servizio essenziale, non un costo da tagliare”.
 

Il segretario richiama inoltre alla professionalità anche le Agenzie per la Mobilità: “In diversi casi abbiamo registrato una gestione poco oculata, che ha messo in discussione il fine per il quale esse sono state concepite; sarebbe opportuno accorparle, pur mantenendo presidi territoriali utili ad attuare le migliori strategie con l’obiettivo di non lasciare a piedi nessuno”. Sulle future gare per l’assegnazione del servizio, il sindacato auspica che ci sia un allineamento dei nastri di partenza, individuando nel 2028 l’“annus domini” da cui iniziare.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Verso l’Azienda Unica del TPL in Emilia-Romagna: la Regione incassa primo ok della CGIL

Verso l’Azienda Unica del TPL in Emilia-Romagna: la Regione incassa primo ok della CGIL

Cisl attacca: 'Seta tenta di soffocare la protesta degli autisti'

Cisl attacca: 'Seta tenta di soffocare la protesta degli autisti'

Multato nonostante l'abbonamento valido: il ragazzo aveva dimenticato la tessera a casa

Multato nonostante l'abbonamento valido: il ragazzo aveva dimenticato la tessera a casa

Modena, mio figlio multato nonostante l'abbonamento valido prepagato: non lo aveva obliterato

Modena, mio figlio multato nonostante l'abbonamento valido prepagato: non lo aveva obliterato

Chi paga realmente il biglietto dell'autobus?

Chi paga realmente il biglietto dell'autobus?

Aumento del costo dei biglietti bus: l'assessore regionale difende la scelta di Seta

Aumento del costo dei biglietti bus: l'assessore regionale difende la scelta di Seta

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Inveisce sulla ex allo Street Parade e vìola il divieto di avvicinamento: arrestato

Inveisce sulla ex allo Street Parade e vìola il divieto di avvicinamento: arrestato

La GDF alla Fondazione Modena: 850mila euro dirottati da dipendente su conti di gioco

La GDF alla Fondazione Modena: 850mila euro dirottati da dipendente su conti di gioco

Modena, economia in affanno, e popolazione sempre più vecchia e inattiva

Modena, economia in affanno, e popolazione sempre più vecchia e inattiva

'Ex Alcatraz, al momento dell’acquisto del Fondo esisteva già debito da 3 milioni'

'Ex Alcatraz, al momento dell’acquisto del Fondo esisteva già debito da 3 milioni'