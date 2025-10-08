Raccolta rifiuti e tariffa puntuale: 'Meno cittadini arrabbiati ma solo uno su cinque soddisfatto'
I risultati dell'indagine Federconsumatori elaborati sulla base delle 1200 risposte arrivate. Modenesi d'accordo con il rientro dei cassonetti ma lamentano un processo troppo lento. E tra i giovani aumenta quello del superamento dell'inceneritore
Il dato più significativo, secondo il presidente di Federconsumatori, è il dimezzamento dell’area dei cosiddetti “super arrabbiati”, che nel 2023 rappresentavano il 49% del campione e oggi si attestano attorno al 24%. Ma questo calo non si traduce in un aumento dei favorevoli: “È l’area dei critici ad essersi allargata – precisa Govoni – ovvero quella parte di cittadini che, pur non rigettando in toto il modello, avanzano proposte e chiedono cambiamenti urgenti.
Tra le criticità più segnalate spicca, ancora una volta, il tema dei sacchi gialli e blu esposti in strada: “Il giudizio dei cittadini è netto – conferma Govoni – l’esposizione dei sacchi è percepita come un elemento di degrado. La decisione del sindaco Mezzetti di rimuoverli è stata giusta, ma il processo è stato troppo lento. C’è una larga parte della popolazione che è in attesa di un cambiamento che tarda ad arrivare”.Rimangono invariate, rispetto al passato, le lamentele più diffuse: la necessità di tenere carta e plastica in casa, la frequente rottura dei cassonetti e la difficoltà ad accedervi. “Sono le stesse criticità emerse due anni fa – osserva il presidente – e la loro persistenza alimenta l’insoddisfazione. Su questi aspetti serve un intervento deciso e immediato”.Differenze tra i quartieri, il 2 il più critico
L’indagine evidenzia forti differenze tra le zone della città. Il centro storico, dove da tre mesi è stato introdotto un nuovo sistema di raccolta, mostra segnali ancora incerti.
Nella foto, un momento della conferenza stampa di oggi presso la sede federconsumatori e la copertina dell'indagine
