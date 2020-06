'Su Berlusconi fu persecuzione giudiziaria, ora commissione inchiesta'

'Ora e' 'certificato': su Silvio Berlusconi fu persecuzione giudiziaria senza precedenti, venne abbattuto non dal voto, ma da un colpo di mano, da un golpe di palazzi, anzi, di palazzaccio di ingiustizia, ad opera della magistratura piu' sensibile alla parola d'ordine della 'via giudiziaria al socialismo'. Ora le rivelazioni del giudice estensore di quella sentenza di condanna a quattro anni di reclusione sui diritti Tv Mediaset, che lo porto' ai servizi sociali a Cesano Boscone, gettano ombre inquietanti tra politica e magistratura e sulla tenuta della democrazia in Italia. Sui retroscena che portarono a questo scempio occorre subito una commissione bicamerale d'inchiesta'Ad affermarlo alla luce dei nuovi documenti emersi e pubblicati oggi dal Riformista, il Senatore di Forza Italia Enrico Aimi'Si chiedono verita' e giustizia. Quando proprio chi ha scritto quella sentenza dice 'plotone di esecuzione per la sua condanna', siamo di fronte alla prova provata, al cospetto della pistola armata ancora fumante nelle mani di chi voleva eliminare il proprio nemico politico: il presidente Berlusconi. Ma costoro hanno fatto male i calcoli, come sovente accade quando 'il diavolo fa le pentole ma non i coperchi'. Berlusconi e' ancora in campo ed e' in grande forma. Non ci sono piu' alibi. Parta la controffensiva politica. C'e' bisogno del ritorno a Forza Italia di tutti coloro che l'avevano negli anni tiepidamente abbandonata, vittime loro stessi di una narrazione falsa e malata'.