'Sull'orlo di un disastro nucleare': il discorso integrale di Zelensky

'Tutti noi siamo sull'orlo di un disastro nucleare a causa della cattura della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte delle truppe russe'. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al Consiglio europeo.Ecco il discorso integrale pronunciato oggi da Zelensky.Cari amici! Cari colleghi!Prima di tutto voglio ringraziare te, Charles, e voglio anche ringraziare la Presidenza ceca per questa opportunità e il Primo Ministro Fiala personalmente per l'invito a partecipare a questo evento. L'Ucraina – come dovrebbe essere – insieme a tutti gli europei.Questa è una cosa familiare a tutti ora – e al nostro livello, quando ci incontriamo e lavoriamo regolarmente insieme in vari formati europei. Inoltre è familiare alle persone nei nostri paesi, perché per la maggior parte degli europei l'Ucraina è parte integrante dello spazio europeo.Lo spazio di libertà, democrazia, sviluppo sociale e valori fondamentali che ci uniscono tutti.Rende l'Europa così attraente per molte persone provenienti da altre parti del mondo.Ma guardiamo indietro per un momento, al passato molto recente. Solo poche generazioni prima di noi, lo spazio europeo che abbiamo oggi non poteva essere altro che un sogno.E un sogno così audace che era molto difficile credere che potesse essere realizzato.L'Europa era un continente di discordia, ambizioni belliche, clan, mancanza di libertà, disuguaglianza e povertà. E gli europei hanno dovuto fuggire in altre parti del mondo solo per sopravvivere e sviluppare il loro potenziale.Così è stato. L'Europa ha fatto molto per superarlo.E nemmeno la Russia sarà in grado di spingere il nostro continente comune in un simile passato. Sebbene la Russia lo cerchi apertamente, spende molte energie, molti soldi, risorse per questo, combatte per questo e provoca crisi anti-europee, il cui impatto è sentito da tutti in Europa, dal Portogallo alla Finlandia.Ma cosa dà fiducia che il percorso europeo sia irreversibile?C'è solo una risposta: unità. Ed è l'unità non solo dei leader e degli stati. Non solo in ambito giuridico. Non solo nelle nostre istituzioni - istituzioni dell'UE e altri, non è solo nel loro lavoro.È molto importante che l'unità della nostra percezione dell'Europa come un compito rimanga.Fiala, Primo Ministro della Repubblica Ceca, rivolgendosi ai leader europei riuniti a Praga per l'incontro inaugurale del nuovo formato di cooperazione nel nostro continente, ha ricordato questa immagine proposta da Václav Havel.L'Europa come compito.Oggi, alla riunione del Consiglio europeo, vorrei sottolineare ancora una volta proprio questa immagine. Perché questa è la fonte della nostra forza.L'Europa rimarrà esattamente com'è adesso, finché gli europei percepiranno ciò che hanno, come vivono, ciò che hanno ricevuto dalle generazioni precedenti, non come un dato, ma come un compito.La pace in Europa non è uno stato, ma un compito.I nostri valori, la loro popolarità e forza non sono un dato, ma un compito.E la democrazia non è qualcosa che può essere sempre, perché esiste già ora, è anche il compito.Anche lo sviluppo sociale, la ricerca dell'uguaglianza nella diversità, che distingue l'Europa dalle altre parti del mondo, non è qualcosa che possiamo semplicemente ottenere dai nostri genitori o semplicemente trasmettere ai nostri figli, è il compito.E la sicurezza... Anche la sicurezza non è uno stato, non un dato, non un'eredità che può essere ricevuta o trasferita, ma il compito.È un compito in costante rinnovamento che non può mai essere abbandonato e che ha costantemente bisogno di nuovi pensieri, passi e soluzioni per preservare tutto ciò che tu ed io apprezziamo così tanto e che ci è così familiare.E soprattutto ora, in un momento in cui l'Europa viene così brutalmente attaccata a molti livelli dallo stato più anti-europeo del mondo moderno: la Russia.La Russia ha portato la guerra nella nostra terra, nella parte ucraina dell'Europa. E solo grazie al fatto che il popolo ucraino ha fermato questa invasione della Russia, la Russia non può ancora portare la stessa guerra in altre parti d'Europa, in particolare nei paesi baltici, in Polonia e in Moldova.L'intera Europa si trova nelle condizioni di una grave crisi dei prezzi, quando attraverso la manipolazione del mercato energetico la Russia ottiene una pressione senza precedenti sul tenore di vita della maggioranza assoluta degli europei.E tutti noi siamo sull'orlo di un disastro nucleare a causa della cattura della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte delle truppe russe.Queste sono condizioni terribili. Ma siamo tutti insieme, ci difendiamo energicamente, non abbiamo abbandonato il nostro compito.Abbiamo stabilito e dobbiamo solo aumentare la nostra cooperazione nei settori della sicurezza e della difesa.Aumentare la fornitura di armi e munizioni per difendersi dalla pressione russa.Aumentare la produzione di armi e munizioni in Europa per essere sempre pronti a difendere il nostro spazio comune.In effetti, capisco, e tutti noi preferiremmo spendere i soldi che spendiamo in armamenti per obiettivi completamente diversi: obiettivi pacifici, bisogni sociali. Ma chi e cosa potrà tutelare tali obiettivi e tali bisogni?Dobbiamo prestare particolare attenzione alla protezione delle nostre infrastrutture critiche, e soprattutto dopo il sabotaggio avvenuto ai gasdotti nel Mar Baltico.Mai prima d'ora il nostro continente ha affrontato una tale minaccia: la minaccia di distruggere condutture, cavi e tunnel sottomarini. Ma ora puoi aspettarti questo dalla Russia.Allo stesso tempo, dobbiamo rafforzare la nostra cooperazione per aiutarci a vicenda, fornire a tutti gli europei adeguate garanzie energetiche. La Russia non deve riuscire nel suo sforzo di costringere gli europei alla povertà energetica o addirittura alla completa mancanza di energia.La sfida chiave è in Ucraina.Il primo è la protezione fisica degli impianti energetici dagli scioperi russi. Abbiamo bisogno di sufficienti sistemi di difesa aerea per impedire alla Russia di lasciare le persone senza riscaldamento ed elettricità in inverno.La seconda è la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Dobbiamo infine costringere la Russia a conformarsi immediatamente alle richieste dell'AIEA e di tutte le persone normali del mondo e smilitarizzare l'impianto. E non si tratta solo dell'equipaggiamento militare russo, ma anche della rimozione di tutte le truppe dagli impianti. In questo momento ci sono 500 terroristi russi nello stabilimento di Zaporizhzhia. E non c'è posto per loro lì!Questo è essenziale per la sicurezza nucleare. Questo è assolutamente essenziale affinché l'Ucraina disponga del volume necessario di elettricità per l'esportazione. Per l'esportazione, che quest'inverno è di fondamentale importanza per i nostri vicini nell'UE.Il terzo è la ricostruzione. Rapido ripristino delle strutture distrutte dalla Russia durante le ostilità.Sono grato a quei paesi che hanno già iniziato a lavorare nell'ambito del nostro Piano di ripresa rapida. E ci aspettiamo una discussione sostanziale su questo durante la Conferenza in Germania il 25 ottobre.Abbiamo già creato e dobbiamo rafforzare costantemente il sistema di pressione sanzionatoria sull'aggressore.Vi ringrazio molto per l'adozione dell'ottavo pacchetto di sanzioni dell'UE, che include, in particolare, il petrolio russo. Dobbiamo continuare a muoverci in questa direzione, la direzione della pressione sul settore energetico russo, su questa principale fonte di reddito dello Stato aggressore.E dobbiamo mantenere la leadership politica. Questo è particolarmente importante in questo momento, quando le forze russe sono finalmente arrivate sul campo di battaglia ei nostri eroi stanno liberando la terra ucraina ogni giorno, villaggio dopo villaggio, città dopo città.Per fermare la liberazione dell'Ucraina, la Russia ha iniziato a manipolare l'argomento dei negoziati e avrebbe menzionato il dialogo, che ha rifiutato, dando inizio a questa guerra contro l'Ucraina e contro tutti voi, contro tutta l'Europa.È ovvio che la Russia non vuole nessun vero negoziato. Perché se avesse voluto, avrebbe risposto a dozzine di nostre proposte e sforzi. La Russia vuole solo risparmiare tempo. Vuole raggruppare le forze. E accumula risorse. Per colpire ancora. Dobbiamo impedirgli di farlo.Come ogni altra cosa in Europa, la sicurezza non è qualcosa che puoi ottenere rinunciando a qualcosa o firmando un trattato. La sicurezza è un compito. Il compito di espellere l'occupante dal territorio da esso occupato. Il compito di rendere conto di assassini e carnefici. Il compito di ripristinare la validità degli standard e delle convenzioni fondamentali approvati dalla comunità internazionale per tutti gli Stati senza eccezioni.Dobbiamo essere forti - fino alla nostra vittoria comune per preservare tutto ciò che apprezziamo così tanto. Non dobbiamo mai smettere di difendere la libertà e la democrazia in modo che i nostri figli e nipoti possano godere almeno della stessa quantità di diritti e libertà che abbiamo noi.E dobbiamo investire ora nella nostra difesa, nella nostra sicurezza, nella nostra cooperazione il più possibile, affinché chiunque nel mondo, che potrebbe anche solo pensare di avviare un percorso anti-europeo, sia per sempre consapevole che la forza di L'unità europea è insuperabile.Grazie per la tua attenzione! ti ringrazio per il tuo supporto!Viva l'Europa unita! Uniti anche come compito. Un compito per noi e per te. Leader uguali dei paesi europei - paesi dell'Unione europea. Tutto de facto, ma non ancora tutto de jure. E questo è anche un compito per te e per me, un compito per il bene della nostra Europa. Lo spazio di libertà, democrazia, sviluppo sociale e valori fondamentali che ci uniscono tutti.Grazie! 